Оккупанты расстреляли шестерых украинских военных возле Новомихайловки 3 27.01.2024, 8:44

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Стали известны шокирующие подробности.

В начале января российские военные расстреляли шесть украинских бойцов неподалеку Новомихайловки Донецкой области. Об этом сообщили в Telegram-канале Deep State.

Отмечается, что оккупанты 4 января взяли наблюдательный пункт Сил обороны возле села Новомихайловка. На украинской позиции находилось 8 военных 23-й ОМБр.

Сообщается, что шесть украинских бойцов оккупанты поставили на колени, после чего расстреляли. Еще двух военных они забрали с собой.

«Это ужасное зрелище видело сразу несколько смежных подразделений на стриме», — говорится в сообщении.

В проекте Deep State пишут, что видео не имеют в наличии, ведь его до сих пор никто не решился опубликовать. Однако его публикация раскроет еще одно преступление российских войск против украинских бойцов.

Кроме того, важно, чтобы это видео увидели как западные партнеры Украины, так и те, кто верит, что сможет спастись сдавшись в плен.

Расстрел украинский военных

Российские военные систематически нарушают законы и обычаи войны, в частности, расстреливая украинских военнопленных.

Так, в конце декабря военный 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов опубликовал у себя в Telegram-канале «Говорят Снайпер» видео, где предположительно военные РФ расстреляли украинских военных 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В Офисе Генпрокурора Украины сообщали, что начали расследование по факту нарушения законов и обычаев ведения войны, соединенного с умышленным убийством.

Также в октябре волонтер Сергей Стерненко сообщал, что оккупанты расстреляли на Токмакском направлении украинских бойцов, которые сдались в плен.