закрыть
27 января 2024, суббота, 10:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песков опроверг Симоньян

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 27.01.2024, 8:48
  • 6,132
Песков опроверг Симоньян

В Кремле не согласовали методички?

Под сообщения о «черных ящиках» рухнувшего под Белгородом Ил-76, доставленных для расшифровки в Москву, новости об отправке фрагментов тел на генетическую экспертизу и обнаружения точки запуска ракеты - село Липцы в Харьковской области - выходит пресс-Песков, который, как всегда, вообще не в курсе.

По его словам, в Кремле ничего не знают о том, что часть пленных, находившихся на борту сбитого Ил-76, якобы уже была передана Украине в ходе предыдущих обменов. А главное - он опроверг достоверность списка находившихся в Ил-76 бойцов ВСУ, которых якобы везли для обмена. Он был распространен сразу после падения самолета Симоньян .

«Мне ...неизвестно, что эти списки где-то официально публиковались», - заявил Песков.

Все это говорит о том, что выяснить, что случилось на самом деле, кто и чем сбил самолет, что этот самолет перевозил, были ли на самом деле в нем военнопленные украинцы, без полноценного международного расследования невозможно.

Т. к. его не будет, правды никто не узнает. Возможно, никогда.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина