Песков опроверг Симоньян Телеграм-канал «СерпомПо»

27.01.2024, 8:48

6,132

В Кремле не согласовали методички?

Под сообщения о «черных ящиках» рухнувшего под Белгородом Ил-76, доставленных для расшифровки в Москву, новости об отправке фрагментов тел на генетическую экспертизу и обнаружения точки запуска ракеты - село Липцы в Харьковской области - выходит пресс-Песков, который, как всегда, вообще не в курсе.

По его словам, в Кремле ничего не знают о том, что часть пленных, находившихся на борту сбитого Ил-76, якобы уже была передана Украине в ходе предыдущих обменов. А главное - он опроверг достоверность списка находившихся в Ил-76 бойцов ВСУ, которых якобы везли для обмена. Он был распространен сразу после падения самолета Симоньян .

«Мне ...неизвестно, что эти списки где-то официально публиковались», - заявил Песков.

Все это говорит о том, что выяснить, что случилось на самом деле, кто и чем сбил самолет, что этот самолет перевозил, были ли на самом деле в нем военнопленные украинцы, без полноценного международного расследования невозможно.

Т. к. его не будет, правды никто не узнает. Возможно, никогда.

Телеграм-канал «СерпомПо»