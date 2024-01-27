Украинский дрон ликвидировал двух оккупантов, дравшихся между собой в кустах

Украинский дрон ликвидировал двух оккупантов, дравшихся между собой в кустах3
- 27.01.2024, 8:59
- 4,918
«Удар примирения» показали на видео.
Украинские воины с помощью FPV-дрона «Диких Шершнів» ликвидировали двух оккупантов, устроивших драку между собой на своей позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведчики Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого заметили оккупантов, лупцевавших друг друга, и передали координаты операторам из ударного подразделения «Булава». Те, в свою очередь, нанесли «удар примирения».