Украинский дрон ликвидировал двух оккупантов, дравшихся между собой в кустах 3 27.01.2024, 8:59

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«Удар примирения» показали на видео.

Украинские воины с помощью FPV-дрона «Диких Шершнів» ликвидировали двух оккупантов, устроивших драку между собой на своей позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аэроразведчики Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого заметили оккупантов, лупцевавших друг друга, и передали координаты операторам из ударного подразделения «Булава». Те, в свою очередь, нанесли «удар примирения».

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