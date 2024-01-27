Когда конец войны: сигналы Путина и громкие заявления США 2 27.01.2024, 9:14

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Будет ли мир в 2024 году?

Президент России Владимир Путин тайно посылает сигналы Западу. Издание Bloomberg утверждает, что российский диктатор якобы готов закончить войну против Украины и уже сообщил об этом в США, но есть нюанс.

О чем идет речь, как на эту информацию реагирует Кремль и дальше могут развиваться события, рассказывается в эксклюзивном сюжете ТСН.

Путин поставил условия?

Никогда такого не было и вот снова. Американские журналисты еще раз накопали эксклюзивов прямо из столицы России. Как сообщает Bloomberg, неназванные источники, приближенные к Путину, утверждают, что тот «косвенным путем» посылает сигналы Западу, в том числе США, который уже готов договариваться о мире с Украиной. Однако есть одно «но». Диктатор якобы готов к миру, но при условии, что Украина «подарит» России временно оккупированные территории. В обмен на это Кремль якобы готов отказаться от других хотелок.

«Люди, близкие к Кремлю, пожелавшие не называть их для обсуждения вопросов, не публичных, сказали, что сигналы были переданы чиновникам США в прошлом месяце через посредника, которого они отказались назвать. Путин, по их словам, может быть готов рассмотреть возможность отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже окончательно отказаться от оппозиции возможному членству в НАТО, угроза которого была центральным российским оправданием для вторжения.

Но это обойдется ценой, которую Киев категорически отверг — признание контроля Кремля над территорией, которую он оккупировал в последние годы, которая сейчас составляет около 18% территории Украины, включая земли, захваченные после начала его вторжения два года назад», — сообщает Bloomberg.

Что задумал Путин?

Кто вообще спрашивал у Путина, брать Украину у НАТО или нет? Согласие на это дают только страны-члены Североатлантического союза. Да, это нелегкий путь, особенно когда у тебя в стране война, но при чем здесь Путин? А второй вопрос — кто-то в цивилизованном мире продолжает верить в бред, который продвигает Путин? В промежутках между борьбой с гендерно-нейтральными туалетами, уничтожением несуществующих баз французских наемников и откровенным ракетным терроризмом по всей Украине он заговорил о мире?

Кремль хочет обмануть Запад

Западные журналисты также на этом справедливо акцентируют внимание. Они предполагают, что Путин таким образом только пускает пыль в глаза. К тому же, медийщики спросили, получал ли кто-нибудь из Вашингтона месседжи диктатора? Оказалось, что в Белом доме об этом слышат впервые.

«Официальные лица в США говорят, что не знают о подобных российских увертюрах, которые могут быть только «разведкой потенциальных возможностей», и не видят никаких признаков того, что российский президент серьезно настроен искать способ прекратить боевые действия, зашедшие в тупик, принимая во внимание, что война длится почти третий год.

Намеки на открытость России к переговорам — даже если они неискренни — могут помочь посеять раскол среди союзников Украины, изолируя Киев и подрывая усилия президента Владимира Зеленского заручиться поддержкой своей формулы мира, которая предусматривает полный выход России с территории Украины», — говорится в сообщении Bloomberg.

Кстати, Bloomberg — не первое издание, пишущее о якобы сигналах Путина. Ранее журналисты The New York Times также «грешили» подобными инсайдами. Тогда их источники в Кремле заявляли, что Путин готов заморозить войну.

Почему мир маловероятен?

Не беспокоит медийщиков даже тот факт, что и Украина, и Россия жестко и публично отвергают какие-либо переговоры не на своих условиях. На словах россияне хотят денацифицировать Украину, а действительно уничтожить и их риторика неизменна. Сразу же после выхода статьи появилась и реакция Пескова на якобы сигналы Путина: «Нет, это неверное сообщение, оно совершенно не соответствует действительности».

Украина не откажется от территорий

Украина вообще не допускает разговоров о том, что Киев может даже в теории отказаться от Донецка, Луганска, Мариуполя, Мелитополя и Крыма и других временно оккупированных территорий. Еще осенью 2022 года решением СНБО было запрещено представителям Украины вести какие-либо переговоры с Путиным.

В США же, похоже, мира в 2024 году не ждут. В Вашингтоне рассчитывают, что с помощью Америки в течение этого года Украина не только станет сильнее, но и получит лучшие позиции, чтобы самостоятельно определять свое будущее. К тому же Украина должна наступать и только так она победит. Это и есть стратегия США в Украине, заявил 25 января помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О’Брайен : «Как сказал президент Байден, мы поможем Украине победить. Следовательно, это стратегическая цель».

Перипетии в США

Единственное, что пока мешает США еще больше помогать Украине, это внутренние перипетии вокруг мексиканской границы. Именно эти недоразумения не дают конгрессменам проголосовать за бюджет в поддержку Украины, Израиля и Тайваня — все три вопроса крайне важны для безопасности США, поэтому и демократы, и особенно республиканцы, пытаются шантажировать им друг друга, тем самым банально затягивая решение.

Закрыть же дыры в американской помощи Украине есть партнеры из ЕС. По словам еврокомиссара Тиерри Бретона, ЕС сможет увеличить производство артиллерийских снарядов вплоть до 1,3 миллиона в год. Больше в 24 будут помогать и немцы. Канцлер Германии Олаф Шольц недавно объявил об увеличении расходов на Украину в 1,5 раза — до 8 миллиардов евро. А когда Германия не очень хотела передавать Украине даже шлемы.

«Европа должна делать больше для поддержки Украины в ее защите. Взносы, выделенные европейскими странами на 2024 год, пока недостаточно велики», — заявил Шольц.

Украине нужно больше денег и оружия, считает Генсек НАТО Йенс Столтенберг : «Союзникам по НАТО и Европейскому Союзу необходимо активизировать усилия и предоставить Украине еще большее финансирование в это критическое время. Поскольку если президент Путин победит в Украине, существует реальный риск, что он снова применит силу».