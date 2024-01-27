Минздрав обвинил верующих в распространением кори в Беларуси 4 27.01.2024, 9:19

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Заявление озвучил главный санитарный врач страны.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко заявил, что корь распространяется среди, в том числе, тех белорусов, кто по религиозным соображениям отказался от прививок. По его словам, в стране нет эпидемии, но должна быть «настороженность».

«В связи с тем, что заболевание очень контагиозно, все эти пациенты с подозрением на корь госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы. Это говорит о том, что настороженность должна быть. А на сегодня она должна быть и в виду того, что еще отмечается рост острыми респираторными инфекциями в Беларуси», — рассказал Александр Тарасенко о ситуации в Лиде и Беларуси.

Всего, по данным Минздрава, в стране зафиксировано 204 случая заболевания корью. Из них 62% — в Брестской области, 16% — в Могилевской, затем идет — Гродненская область.

«В Брестской области ситуация по кори связана, в том числе с религиозными общинами. Речь идет о ярых отказчиках от вакцинации», — сообщили в Минздраве. По словам Тарасенко, около 43% из всех заболевших оказались дети от 7 до 17 лет, а 30% — люди от 18 до 40 лет.

В Минздраве заверили, что проверяют всех контактировавших с заразившимися.

«Настоятельно рекомендуем тем, кто попал в группу контактных при отсутствии сведений о вакцинации или отсутствии сведений о перенесенном заболевании вакцинироваться. И рекомендуем родителям не отказываться от вакцинации детей. Прививку против кори делают в год и в шесть лет. Конечно, могут быть медицинские противопоказания, но в основном они временные. Само заболевание в 40% случаев дает серьезные осложнения», — призвал главный санитарный врач.