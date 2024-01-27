Москва с задержкой передала Украине странный список пассажиров Ил-76 2 27.01.2024, 9:26

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Родственники украинских пленных не нашли признаков, указывающих на их близких.

Россия с большой задержкой ответила на неоднократные обращения относительно списка пассажиров Ил-76 и сослалась на список, ранее опубликованный пропагандистами.

Украинский Координационный штаб подтвердил, что 65 украинских защитников из этого списка должны были обменять 24 января.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Facebook.

Родственники военных из предоставленного списка ознакомились с видеоматериалами российских пропагандистов якобы с места авиакатастрофы. Они не нашли особых признаков среди фрагментов тел, которые бы указывали на их родных.

Председатель Координационного штаба, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, отметил, что сейчас нет достаточной информации, подтверждающей присутствие украинских военнопленных на борту самолета. Он также выразил сомнения относительно версии российской пропаганды о том, что самолет Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных.

«Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, которые бы указывали на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает много вопросов», - подчеркнул глава ГУР.

В свою очередь, первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко отметил, что действия России свидетельствуют об их попытке замолчать истинные причины авиакатастрофы перед мировой общественностью.

«Россия сразу заявила, что не допустит международных экспертов к расследованию катастрофы Ил-76М. Однако Украина будет задействовать все инструменты, чтобы выяснить истинные причины случившегося, так и то, кто или что на самом деле перевозилось в том самолете», - отметил представитель СБУ.

В то же время, по его словам, для сбора всей необходимой информации нужно больше времени. Сергей Андрущенко подчеркнул, что Служба безопасности Украины обеспечила все необходимые меры для режима тишины на месте обмена.

Представители Координационного штаба подчеркнули, что семьи военнопленных будут проинформированы о судьбе их родных, когда уполномоченные органы будут иметь четкую и достоверную информацию. Координационный штаб также подчеркивает необходимость проведения всестороннего и компетентного международного расследования этого события и заявляет о готовности сделать все возможное для установления правды.

Напомним, 24 января в Белгородской области России упал российский самолет Ил-76. Вероятно, авиакатастрофа случилась возле хутора Кривого. Обломки самолета разбросало на несколько километров. Российские пропагандисты заявили, что на борту самолета погибло 65 украинских военных и 5 российских членов экипажа.

Также в среду, 24 января, планировался обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Однако этот обмен не состоялся. ГУР пока не может подтвердить, были ли на борту украинские военнопленные, эта информация проверяется.