Путин пожаловался, что «мины свистят» и «дроны как мухи летают» 4 27.01.2024, 9:32

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Глава РФ произнес бессвязную речь перед студентами-новобранцами.

Сейчас в зоне боевых действий в Украине находится более 600 тысяч российских захватчиков.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с курсантами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

«Есть вопросы, требующие дополнительного внимания, решения. Зона боевых действий большая - почти 2 тыс. км. И в зоне боевых действий находится более 600 тысяч человек. Механизм огромный...», - подчеркнул он.

Отмечается, что на встрече со студентами-новобранцами, участвующими в войне против Украины, диктатор отметил, что подставить плечо стране, «себя не жалея» – в характере россиян.

Он также произнес странную речь о событиях на передовой, где «мины свистят, беспилотники как мухи летают» и «жизнь всегда все расставляет на свои места».

В то же время президент РФ утверждает, что война была развязана из соображений защиты интересов России.

При этом Путин сказал, что «фактическим хозяином» Украины после распада СССР были «националисты». Добавил, что РФ якобы не хотела нападать на Украину, но «геополитический противник» России совершил переворот, в частности в 2014 году на Донбассе.