Байден отреагировал на кризис в Техасе и призвал Конгресс к действиям 1 27.01.2024, 10:04

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Президент США готов подписать двухпартийный законопроект.

На фоне миграционного кризиса в США и противостояния между федеральными властями и властями ряда штатов во главе с Техасом президент страны Джо Байден заявил, что граница государства «была взломлена давно» и «это пора исправлять». Он заявил, что его команда в течение двух месяцев вела переговоры с двухпартийной группой сенаторов с целью разрешить кризис на границе – и заверил, что в случае утверждения наработанных предложений США получат «самый жесткий и справедливый набор реформ для обеспечения безопасности границы» из тех, что когда-либо реализовались в стране.

Байден также обратился к Конгрессу, призвав принять разработанный законопроект, если конгрессмены действительно стремятся решить проблему. Обращение Байдена было опубликовано на сайте Белого дома.

Президент США подчеркнул, что проблема на границе США существует уже давно.

«Слишком долго мы все знаем, что граница нарушена. Это давно пора исправлять. Вот почему два месяца назад я поручил своей команде начать переговоры с двухпартийной группой сенаторов, чтобы серьезно и окончательно решить пограничный кризис. Вот что они делали в течение нескольких недель. Работаем круглосуточно, по праздникам и выходным», – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что предложения, разработанные рабочей группой, могут помочь исправить ситуацию.

«То, о чем было договорено, – если оно будет принято как закон – станет самым жестким и справедливым набором реформ для обеспечения безопасности границы, который когда-либо проводился в нашей стране. Это дало бы мне, как президенту, новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, когда она станет перегруженной. И если бы мне дали эти полномочия, я бы использовал их в день, когда подпишу законопроект», – сказал Байден.

Президент США также напомнил, что Конгресс с октября не утверждает финансирование для охраны границы по его запросу. Эти средства планировали направить, в частности, на 1 300 дополнительных патрульных, контролирующих границу, 375 иммиграционных судей, 1600 офицеров убежища и более 100 передовых инспекционных машин, которые помогают обнаруживать и останавливать фентанил на юго-западной границе страны.

«Защита границы путем этих переговоров – победа для Америки. Для всех, кто требует усиления контроля на границе, это путь. Если вы серьезно относитесь к пограничному кризису, примите двухпартийный законопроект, и я его подпишу», – обратился Байден к Конгрессу.

Напомним, ранее стало известно, что власти Техаса устроили демарш из-за «стены» на границе. Там официально отказались подчиняться требованиям Белого дома убрать стену из колючей проволоки, которую строили вдоль границы с Мексикой.

Губернатор штата Грег Эбботт заявил о конституционном праве Техаса на самооборону и заверил, что Техас «не подчинится». В то же время его поддержали 24 губернатора-республиканца, опубликовав совместное заявление.

Кроме того, Техас мобилизовал на границе США и Мексики национальную гвардию и военнослужащих, там уже были столкновения с мигрантами. Федеральных пограничников на границу местные силовики не пропускают.