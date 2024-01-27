Кремль находится буквально на грани Эль Мюрид

27.01.2024, 10:12

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Причина тривиальная.

Исследование «Равенство. Медиа» достаточно убедительно показывает, что ключевым фактором снижения рождаемости в России является социальная демотивация людей, и в первую очередь молодых. Никакие призывы и никакой террор (как моральный, так и административный вроде запретов абортов) ситуацию исправить не могут.

Причина тривиальная - люди не видят будущего и не видят в этом будущем ни себя, ни детей. Материальная сторона, безусловно, тоже важна, и дает существенный вклад в демотивирование рождения детей. У людей нет чувства стабильности, они не могут планировать свою жизнь на годы вперед. Да и откуда планирование, если в любой момент вас могут либо бросить в тюрьму непонятно за что, вышвырнуть из страны или бросить умирать в какие-то чужие поля.

Именно молодые - ресурс для зверских экспериментов и авантюр власти. Какие тут дети?

При этом пятый год подряд коренное население страны убывает. Смертность превышает рождаемость на регулярной основе.

Если при этом наблюдается устойчивый кризис нехватки рабочих рук, то можно констатировать состояние демографической катастрофы в стране. И это как раз не фигура речи и не эмоциональная оценка, а вполне рациональное определение самого понятия катастрофы, когда небольшое изменение приводит к масштабным сдвигам в системе.

Казалось бы, ну что для 145-миллионного населения убыль в 250 тысяч человек, как в 2023 году. И даже если эта убыль продолжается пятый год подряд - ну, миллион человек в минус.

Меньше процента. Но даже такое малое изменение провоцирует масштабный кризис рабочих рук в стране. Что говорит именно о катастрофе - то есть, система находится буквально на грани.

А это позволяет утверждать, что дальнейшее сокращение численности приведет ко все более ускоряющимся и все более масштабным негативным процессам в стране.

Эль Мюрид, «Телеграм»