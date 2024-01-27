В Минске появилась зарплата в 40 тысяч рублей 3 27.01.2024, 10:17

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Кому начислили?

В белорусской столице в одной из отраслей номинальная начисленная средняя зарплата за декабрь 2023 года превысила 40 тысяч рублей.

Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления города Минска, пишет Myfin.by.

Возможно, такие высокие цифры могут объясняться тем, что в Минске находятся дирекции некоторых крупных предприятий, хотя непосредственно сама добыча полезных ископаемых ведется в других регионах.

Резкий рост может также быть связан с бонусами и премиями, которые многие белорусские компании традиционно выплачивают в конце года.