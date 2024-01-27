ВСУ применили у Крынок особые дроны, «покрошив» технику РФ 7 27.01.2024, 10:34

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Z-пропагандисты в панике.

В рядах российских оккупантов на Херсонском направлении царят панические настроения из-за новых ударных дронов, которые, предположительно, появились у ВСУ.

Они не восприимчивы к действию российской РЭБ и успешно поражают российскую технику.

О них написал российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который связан с офицерами ВС РФ, передает Диалог.UA.

По данным ресурса, новые БПЛА якобы отработали по тыловым позициям армии РФ в районе Крынок.

Оккупанты уверены, что применялись беспилотники с искусственным интеллектом (ИИ).

«Противником были использованы 5 дронов с ИИ по тыловым районам 70-му мсд (мотострелковому полку ВС РФ - ред.). Дроны сами находили цель. Наш РЭБ был неэффективным, на дроны ничто не влияло», - пишут военные РФ.

Он уверяет, что эти новые дроны смогли уничтожить 4 единицы военной техники РФ, а пятый БПЛА улетел.

«Будьте осторожны! Противник начал тестировать дроны с ИИ», - пишет Z-канал.

Подтверждения информации о том, что у ВСУ могли появиться дроны с технологией искусственного интеллекта, на данный момент нет.

Однако Силы обороны Украины активно и очень успешно используют FPV-беспилотники для нанесения ударов по технике, живой силе и позициям РФ.