У покупающих евро белорусов появилась внезапная проблема 4 27.01.2024, 10:40

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Что происходит на рынке валют?

Доллар и евро на нынешней неделе то дорожали, то дешевели на торгах на Белорусской валютно-фондовой биржи.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Курс продажи евро некоторыми банками превысил отметку в 3,5 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,22 рубля («Сбер Банк»), а ниже всего — 3,193 рубля («РРБ-Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БСБ Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк» — 3,185 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,505 рубля («БТА Банк»), а ниже всего — в «БСБ Банк» (3,465 рубля). Курс продажи евро достигает отметки в 3,5 рубля также в «Сбер Банк».

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,457 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банк ВТБ» — 3,526 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,6 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,54 рубля («РРБ-Банк», «Статусбанк»).