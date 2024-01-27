WP: Россия хотела получить ДНК родных военнопленных, якобы бывших в Ил-76 3 27.01.2024, 10:45

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Украина отказала.

Россия просила, чтобы родные военнопленных, которые по версии Москвы якобы были на борту самолета Ил-76, который упал в Белгородской области, сдали ДНК для экспертизы, не предоставив никаких доказательств, что есть тела. Украина отказала, пишет The Washington Post, ссылаясь на двух неназванных людей, присутствовавших на встрече Координационного штаба с семьями.

О таком запросе Москвы им рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает газета.

По словам матери одного из военнопленных, он сказал, что «пазл не складывается» и «большинство людей уверены: [российская версия событий] — это фейк». Она говорит, что обменять должны были более 190 человек, что совпадает с заявлениями Москвы.

Представитель ГУР Андрей Юсов ранее тоже говорил, что обмен 24 января должен был стать одним из крупнейших за время полномасштабной войны.

«Думаю, я ожидала более истерических, панических реакций. Разведка говорила с нами очень откровенно. Буданов начал разговор со слов: «Давайте по существу, начнем с вопросов», и все. В первый день у меня была истерика. Но сейчас я успокоилась», — рассказала WP мама военнопленного.

Она говорит, что на вопрос одной из присутствующих на встрече женщин, «когда семьи смогут получить останки тел свои близких», другой сотрудник разведки сказал:

«Подождите, мы надеемся на лучшее, и сейчас мы не говорим о худшем сценарии».

26 января украинский Коордштаб подтвердил, что во время запланированного обмена пленными в Украину должны были вернуть 65 защитников из списка, который распространяли российские пропагандисты.

Штаб опросил родственников бойцов из этого списка и показал им материалы, которые публиковали российские пропагандисты якобы с места крушения. Они не увидели особых признаков на фрагментах тел, которые бы указывали на их близких.

Официально Россия не публиковала список пленных, которые, по версии страны-агрессора, находились на борту Ил-76. В Сети распространился список из 65 человек, обнародованный кремлевской пропагандистской Маргаритой Симоньян. В нем нашли фамилию защитника, который должен был вернуться в Украину в рамках предыдущего обмена 3 января.

Позже украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в распространенных российской пропагандой «списках» есть фамилии людей, которых обменяли ранее.

Падение российского военного самолета Ил-76 — что известно

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Белгородской области РФ 24 января. Минобороны страны-агрессора обвинило в падении самолета Украину. Россияне утверждают, что погибли 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, не приводя доказательств.

В Минобороны Украины заявили NV, что пока не могут подтвердить причастность к падению Ил-76, а также информацию о том, что на его борту были украинские военнопленные. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и омбудсмен тоже проводят анализ.

В украинском Генштабе заявили, что Ил-76 перевозил ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300.