Названы регионы Беларуси, в которых опаснее всего проводить зиму 2 27.01.2024, 10:53

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Подробная статистика.

Минздрав Беларуси проанализировал, в каких регионах чаще всего получали травмы из-за гололеда и холода. В ведомстве сравнили статистику по таким повреждениям за период с 21 ноября 2023 года по 27 января 2024 года.

Какие регионы лидируют по таким травмам.

В целом по стране за этот период зарегистрировали 14 705 пострадавших от гололедных и холодовых травм (то есть из-за гололеда и низких температур). Из них — 2852 ребенка.

Из регионов больше всего таких травм получили в Витебской области — 2649 человек, а меньше всего — в Гродненской (1109). В Минске их было 954. Точно такая ситуация и конкретно по травмам из-за гололеда: лидирует Витебская область, а меньше всего их в Гродненской.

При этом Могилевская область лидирует по числу госпитализаций из-за падений из-за гололеда и обморожений. Также в этом регионе было больше всего случаев обморожений.

Вот подробная статистика:

В Брестской области зарегистрированы — 2601 пострадавший (гололедную травму получили 2535 пациентов, 66 — холодовую). 261 пациент госпитализирован, остальные получили амбулаторную помощь.

В Витебской области — 2649 пострадавших (от гололеда — 2586 человек, от холода — 63). Госпитализированы 208.

В Гомельской области — 2320 пострадавших (2231 человек из-за гололеда, 89 — из-за холода). Из них 200 — госпитализированы.

В Гродненской области — 1109 пострадавших, из них 220 — госпитализированы. Гололедная травма диагностирована у 1053 пациентов, у 56 — холодовая.

В Минской области — 2573 пострадавших (из-за гололеда — 2505, а из-за холода — 68). Из них 220 человек госпитализированы.

В Могилевской области — 2499 пострадавших. Госпитализированы — 325 человек. У 2377 диагностирована гололедная травма, у 122 — холодовая.

В Минске зарегистрированы — 954 пострадавших, из них 123 госпитализированы. У 938 пострадавших диагностирована гололедная травма, у 16 — холодовая.

В Минздраве отмечают, что в зимний период количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в 2−3 раза. Потенциально травмоопасные места в период гололеда — ступеньки подъездов, ступеньки подземных переходов, в том числе метрополитена, а также остановки общественного транспорта и горки, в том числе детские.