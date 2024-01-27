Лавров и компания наводят тень на плетень 1 Григорий Амнуэль, kasparov.ru

27.01.2024, 11:06

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Специалисты по истерике заслужили номинацию в книге рекордов Гиннеса.

Пресс-службы Кремля, МО, МИД, других российских ведомств, да и абсолютное большинство СМИ РФ подвластных Кремлю, а так же военно-истерическое общество, давно заслужили номинацию в книге рекордов Гиннеса – рекорды в области фальсификации и фейков.

Однако дабы остаться в истории непревзойденными, даже на фоне институтов доктора Геббельса, стараются из всех сил при каждом удобном и неудобном случае.

Катастрофа очередного собственного военно-транспортного самолета над приграничной собственной зоной, совсем недалеко от ежедневно подвергающегося обстрелами с этой территории Харькова, является новым тому примером. Официальное сообщение МО гласит, что в катастрофе погибли члены экипажа и пленные украинские военнослужащие, которых, якобы, таким способом транспортировали для проведения обмена.

Попробуем, нет, не поверить, а проверить данное заявление раздуваемое всеми стараниями, вплоть даже для параллелей с уничтожением пророссийскими террористами MH-17!

С экипажем самолета – вопросов нет, его гибель подтверждают родственники. Хотя конечно порой давление на родственников психологическое и экономическое имеет прецеденты не вполне соответствующего реалиям свидетельства. И все-таки хочется верить, что в данном случае люди объятые горем свидетельствуют истину.

Пойдем далее. Якобы Кремль, МО известили украинскую сторону, о переброске военнопленных для обмена транспортным самолетом.

Возможно. Хотя предупредить перед самым взлетом сторону противоборства о гуманитарной акции не вполне логично, так как донесение этой информации до всех подразделений передовой линии требует времени, даже в электронный век.

Однако дело не в этом. Есть прямые противоречия этой информации.

1. Любой рейс имеет список пассажиров! Где он? Поименный! Тем более что он 100% должен был согласовываться сторонами ведшими переговоры об обмене военнопленными.

2. Тот кто хоть раз имел «удовольствие» быть перемещаемым под арестом, даже на заседание суда легко подтвердит, что у каждого есть сопровождающие охранники – два, а то и три человека минимум. Где список военнослужащих, служащих силовых органов РФ погибших в катастрофе?

3. Предлагается поверить в то, что в огромном чреве многотонного военно-транспортного самолета находились только украинские военнопленные? Связанные? Прикованные? Без охраны? Отгороженные от кабины пилотов только крепкой стальной дверью?

4. Жизнь военнослужащего в РФ конечно не стоит ломанного гроша для своего руководства, но все-таки в данном случае раздувая «праведный» гнев даже на Ооновском уровне стоило бы вспомнить о своих бесправных и назвать их.

Думаю этого короткого размышления вполне достаточно, чтобы понять, что перед нами очередное желание лавровых, песковых, шойг и прочих скабеевых и симонян навести «тень на плетень».

Григорий Амнуэль, kasparov.ru