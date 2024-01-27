Какие квартиры продаются в таунхаусах и дуплексах в 10 минутах от МКАД 1 27.01.2024, 11:12

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После покупки можно сразу въезжать.

Для тех, кто мечтает жить рядом с Минском, но не в самом городе, Realt.by подготовил подборку квартир, которые продаются в таунхаусах и дуплексах в 10 минутах от МКАД. Это варианты с отделкой и мебелью, плюс с относительно умеренным ценником — чтобы дешевле частных домов в пригороде (Тарасово, Колодищи, Заславль) и квартир такой же площади в городе.

Колодищи, 8 км от МКАД

Несколько интересных вариантов расположены в новом большом коттеджном поселке Колодищи-2. Здесь современная застройка с развитой инфраструктурой: супермаркеты, детские площадки, стадион, новый сад и школа с бассейном в шаговой доступности. Сюда ходят городские автобусы до метро «Уручье».

Этот таунхаус находится на центральном проспекте поселка, рядом со школой. В нем продается квартира на первом этаже, ее общая площадь 135 м².

Внутри грамотная планировка: три отдельные уютные спальни, просторная кухня-столовая, санузел. Квартира двухсторонняя — солнце до обеда с одной стороны, а после обеда — с другой.

Со стороны улицы имеется навес для авто. Из гостиной можно попасть во внутренний дворик (3,5 сотки).

В квартире сделан современный дизайнерский ремонт — заезжай и живи комфортно. Тем более, что она полностью оборудована импортной техникой и меблирована, установлены межкомнатные двери, премиальная сантехника и смесители.

Отопление газовое, водопровод и канализация центральные.

Стоимость этого варианта 166 999 долларов.

В этом же районе, но уже ближе к лесу, продается квартира в трехуровневом дуплексе с гаражом. Строение снаружи представляет собой классический большой коттедж с двускатной крышей. Дуплексом он стал после того, как был поделен на две квартиры.

Построен он 2013 году. Стены из газосиликатных блоков (40 см), утеплены минватой (10 см), оштукатурены. Крыша утеплена, накрыта ондулином. В объявлении заостряют внимание на энергоэффективности — в самый холодный месяц расход газа для обогрева отапливаемых помещений 161,6 м2 всего 200 кубов (при поддерживаемой температуре 23−25 градусов).

Общая площадь, включая цокольный этаж, составляет 214,2 м2.

На цокольном этаже расположен большой гараж и топочная.

На первом этаже располагаются гостиная с выходом во двор, просторная кухня, гостевая спальная комната, совмещенный санузел с душевой.

На мансардном этаже находятся совмещенный санузел, две спальни, одна из которых с гардеробной комнатой, кабинет.

В доме качественный ремонт, по всему первому этажу, кроме гостевой спальни, уложена система водяного теплого пола. В гостиной установлен дровяной камин. Кухня оборудована всей необходимой бытовой техникой.

Все нужные коммуникации подведены и подключены: электричество, газ, центральное водоснабжение (есть и своя скважина), местная переливная канализация, оптоволокно.

Каждой квартире причитается 7,57 сотки. Участок разделен по границам, огорожен по периметру забором, на въезде установлены автоматические ворота. Территория у дома ухожена и благоустроена. Тротуарной плиткой вымощены дорожки и зона под барбекю, оборудована детская игровая площадка.

За эту квартиру просят 169 000 долларов.

Заславль, 14 км от Минска

В этом тихом и красивом городке в 10 минутах от Минска продается дом-дуплекс на 2 семьи. Причем его можно купить как целиком, так и любую из двух квартир.

Из объявления следует, что строился дом одним собственником в 2009 году, для себя.

Представляет собой большой коттедж на две квартиры. Стены у него из блоков, утеплены и оштукатурены. На крыше металлочерепица.

Квартиры практически равнозначны по площади — первая на 197,7 м2, вторая — 196 м2.

Они полностью готовы для проживания — владельцы оставляют покупателю всю мебель и технику.

Вот как выглядит вариант за 150 000 долларов:

Планировки квартир практически идентичны. На цокольном этаже находится прачечная, котельная с газовым котлом, холодная комната для хранения продуктов. На полах с подогревом плитка.

На первом этаже расположены терраса с зоной отдыха, большая гостиная с камином, кухня с мебелью и бытовой техникой, гостевой санузел. Лестница на второй этаж сделана из массива дуба. На полах с подогревом плитка.

На втором этаже три спальни, гардеробная, кабинет, санузел.

В отличие от планировки, интерьер и мебель в каждой квартире свой. Вот какой интерьер во второй квартире, за 159 900 долларов:

Таунхаус огорожен металлическим забором с кирпичными столбами. Выглядит солидно и респектабельно, сочетается с фасадом здания. Участок делится пополам — каждой квартире полагается 5 соток.

Участок обжит, ухожен и благоустроен: газон, декоративные растения, мощенные дорожки. В каждом дворе имеется автонавес и парковка.

Изначально стоимость квартир была выше. За одну из них (с зеленой кухней) просили 159 000 тысяч долларов. За вторую (с красной кухней) сразу оценили в 200 000 долларов.

Тарасово, 2 км от МКАД

Ближайший к Минску коттеджный поселок с респектабельной застройкой. Станция метро «Каменная Горка» находится всего в 3 км от поселка. Здесь таунхаусы не редкость, ими застроены целые улицы. В одном из них продается квартира общей площадью 156,2 м2.

Таунхаус уже не новый — построен в 2012 году. Стены и перегородки у него сборно-щитовые, перекрытия деревянные. На крыше — мягкая битумная черепица. Установлены качественные окна — стеклопакеты в деревянном профиле.

На первом этаже находится отапливаемый гараж, кухня с выходом на задний двор, просторный коридор, переходящий в зону отдыха и санузел. Высота потолков в жилых помещениях 2,8 м.

На втором этаже расположены три жилые комнаты: две спальни, одна из которых имеет выход на балкон, а также комната отдыха, оснащенная спортивным инвентарем. На этаже также есть раздельный санузел и лоджия.

Зоны хранения представлены двумя вместительными гардеробными на втором этаже, а также пространством под лестницей и на чердаке.

В квартире выполнен хороший ремонт, она полностью готова к проживанию. Лестница и межкомнатные двери изготовлены из массива сосны.

Встроенная мебель остается новым хозяевам, все остальное — по договоренности.

Отопление на газу, канализация центральная, вода из скважины. Установлена система очистки и обезжелезивания.

Дом расположен на огороженной территории, с откатными воротами на электроприводе. Парковочные места имеются возле дома. Возле входа установлен бокс для хранения велосипедов и дровник. Участок 4,24 сотки примыкает к дому. Во дворе расположены баня-бочка, японская баня, беседка, зона с мангалом. Для детей есть качели, батут и другой инвентарь для игр.

Стоимость — 177 000 долларов.