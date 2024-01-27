Почему машину надо заправлять в самое холодное время суток? 3 27.01.2024, 11:26

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Финансовый эксперт поделился хитростью.

Финансовый эксперт Мартин Льюис призвал владельцев бензиновых и дизельных автомобилей посещать заправочные станции в определенное время суток. По его словам, это может существенно сократить траты на заправку. Как это работает?

В Беларуси цены на топливо не меняются вне зависимости от времени суток. Да и последнее изменение цен бензин и дизель было более полугода назад. Однако зимой способ сэкономить на заправке у водителей все-таки есть, считает эксперт.

Мартин Льюис раскрыл в своем подкасте теорию, согласно которой владельцы бензиновых и дизельных автомобилей могут сэкономить на заправке, всего лишь немного изменив свои привычки . Что вы должны сделать?

Во время своего выступления Мартин прочитал письмо от слушательницы Паулы, которая решила поделиться своими ценными советами по хитростям заправки . В своем письме женщина призналась, что когда-то работала на заправке. По ее словам, посещать это место стоит рано утром или поздно вечером. Однако самое главное – низкая температура Оказывается, что холод очень сильно влияет на плотность топлива, которое хранится в цистернах на АЗС.

Паула призналась, что более холодное топливо более плотное. По ее словам, литр холодного бензина или солярки будет весить больше, чем литр теплого топлива. Поскольку на заправочных станциях водители платят за объем, а не за вес топлива, то наиболее разумным решением будет последовать ее совету. Ведь тогда водители получат по той же цене больше горючего в том же объеме.

Впрочем, некоторые эксперты заявляют, что изменение плотности топлива не существенно, а значит и экономия будет небольшой.