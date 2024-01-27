Итальянец уже более трех лет живет в роскошном минском отеле и не выезжает 4 27.01.2024, 11:33

2,358

Cумма «набежала» приличная.

Итальянский бизнесмен Жан-Поль приехал в Беларусь четыре года назад, в разгар ковидной пандемии. Вот уже три года он снимает номера в минском четырехзвездочном отеле «Виктория Спа». Случай, когда в отеле гость беспрерывно живет на протяжении трех лет, называют уникальным для Беларуси, пишет Tochka.by.

От апартаментов до более скромного номера

За время проживания в отеле Жан-Поль сменил несколько номеров. Начинал с аренды самого лучшего — апартаментов. Затем перешел на «Люкс», а сейчас около года живет в более простом двухместном номере.

Посчитать, сколько итальянец потратил на проживание в отеле, достаточно трудно: за три года тарифы на номера в отеле не раз менялись. Хотя, безусловно, сумма «набежала» приличная.

Так, посуточная аренда трех типов номеров в «Виктории Спа» при определенных условиях достигает 260 долларов (816 рублей), 160 долларов (502 рублей) и 120 долларов (377 рублей) соответственно.

Несмотря на это, проблем с оплатой у итальянского гостя не возникает, утверждают в «Виктории Спа». Заселился Жан-Поль во время пандемии, когда дела у белорусских отелей шли, мягко говоря, не очень. Поэтому итальянец арендовал номер по весьма выгодным ценам. В то время скидки на длительное проживание в некоторых номерах отеля доходили до 70%.

Понравилось расположение и сервис

В Беларуси Жан-Поль развивает собственный бизнес, связанный с медициной. Своеобразным стимулом приехать сюда стала пандемия, когда многие точки на карте мира были в состоянии полного локдауна. В Беларуси же жизнь была относительно активной.

Если прикинуть, сколько Жан-Поль потратил на аренду номера в минском отеле, хочется спросить: не выгоднее ли было купить (ну или арендовать) квартиру в этом же районе. Итальянец на это отвечает весьма интересно.

«Я ценю свое время и каждый момент жизни. А здесь мне комфортно: хороший сервис, любезные менеджеры. Знаете, это трудно — съехать отсюда сейчас».

Поэтому уезжать Жан-Поль пока не собирается. Он планирует развивать дела, связанные с тракторной техникой, промышленным оборудованием, медициной и торговлей золотом. Направления для продвижения итальянец выбрал классические для Беларуси — Китай и ОАЭ.