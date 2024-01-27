Новая угроза для Кремля Виктор Небоженко

27.01.2024, 11:36

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Стратегические тылы России скукожились.

После того, как украинские дроны удачно бомбардировали морской порт Усть-Луга под Санкт-Петербургом, Запад начинает перекрывает Балтийское и Черное моря для российских судов. Теперь, украинские дроны и ракеты могут попадать в российские танкеры с нефтью в Балтийском море, точно так, как ракеты и дроны хуситов обстреливают западные суда в Красном море.

После разгрома союзницы Москвы Армении турецко-азербайджанскими войсками, на очереди выход войск НАТО на берега Каспия, что приведет к стратегической угрозе морскому транспортному коридору, соединяющий Россию с Ираном.

Таким образом Запад не только перекрывает, в рамках политики санкций, воздушное, но и морское пространство путинской России. У Росси свободным и неопасным остается Баренцево море на севере и Охотское море на востоке. Все остальные пути очень рискованные. Это создает новые большие трудности для продажи российской нефти.

А для Украины выход на доступные цели в районе Санкт-Петербурга в начале 2024 года свидетельствует о сокращении стратегического тыла России и увеличение зоны военных действий на всю европейскую часть России, плоть до Москвы.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»