Какими необычными именами называют детей в регионах Беларуси? 3 27.01.2024, 12:06

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Интересные данные о браках и разводах на примере одного района.

В середине прошлого года Белстат сообщил, что количество браков в целом по стране из года в год снижается. Но если разобрать ситуацию на примерах отдельных регионов, то картина не всегда оказывается такой грустной. Так, на Копыльщине в 2023-м женились 139 пар. Это на 14 больше, чем годом ранее, пишет местная газета «Слава працы». Посмотрели ситуацию с браками и разводами на примере одного района.

«Слава працы» со ссылкой на начальника отдела ЗАГС Копыльского райисполкома Викторию Траянович сообщает, что в 2023-м самыми богатыми на свадьбы в районе были июнь, август и сентябрь: в эти месяцы семьями стали по 18 пар. А вот самым тихим периодом оказался март. Тогда женилось всего пять пар.

Средний возраст женихов — 33 года, невест — 31. Самым молодым женам и мужьям района было по 18. Такими юными семью создали четверо парней и пять девушек. Не обошлось и без возлюбленных в почтенном возрасте. Шестеро мужчин и пять женщин вступили в брак после шестидесяти.

С числом новых семей в 2023-м в Копыльском районе возросло и количество разводов. Если в 2022 году их было 18, то в 2023-м — 28. Средний возраст тех, кто перестал быть мужем и женой, составил 38 лет у мужчин и 35 — у женщин. Чаще всего разводились люди, которые прожили вместе менее пяти лет. При этом самый короткий брак в районе в 2023-м продлился всего 11 месяцев. Была пара, которая решила разойтись, после того, как прожила вместе почти 36 лет.

А теперь о детях. В 2023-м в районе зарегистрировано 158 малышей, что на шесть больше, чем в 2022-м. Это 86 мальчиков и 72 девочки. В числе новорожденных оказалась и одна двойня.

Для 47 семей родившиеся карапузы стали первым ребенком, для 48 — вторым и для 33 — третьим. В восемнадцати случаях малыши были уже четвертыми, в пяти — шестыми детьми. А двое детей в семьях — и вовсе восьмые.

Самым молодым мамам и папам было по 18 лет, самыми зрелыми отцами стали мужчины в возрасте от 45 до 50 лет, а мамами — женщины от 40 до 45. Максимальный возраст папы — 48 лет, мамы — 43, а средний — 31 и 28 лет соответственно.

Сыновей чаще всего родители называли Алексеями, Владиславами, Михаилами и Тимофеями. Дочек — Аннами, Викториями, Ксениями, Алисами, Мирославами.

В числе редких мужских оказались Артем и Артемий, Даниэль, Ильяс, Савелий и Лев, женских — Каролина, Оливия, Эльвира, Доминика.