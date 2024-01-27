Психиатр опоздал к Путину 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

27.01.2024, 12:10

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Вот что значит несвоевременное решение.

Забравшиеся наверх ничтожества воображают себя вершителями судеб человечества. Они действительно втягивают миллионы в водоворот, ломающий жизни.

«Великий геополитик» вчера сообщил, что в зоне «спецоперации» находится больше 600 тысяч российских военных. Сколько погибло и искалечено не сказал. Зато заговорил о том, что тем, кто возвращается из боев, организованных Путиным, Лавровым, Шойгу и другими, нужна помощь психологов.

Вот что значит несвоевременное решение. Одному клиенту нужен был психиатр, чтобы вылечить от мании величия. Если бы это было сделано, не потребовалось бы взывать к армии психологов.

Телеграм-канал «СерпомПо»