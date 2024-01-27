Россия ударила ракетой «Искандер М» по детскому саду в Славянске 2 27.01.2024, 12:17

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Жуткие кадры с места попадания.

Ночью 27 января российская армия атаковала Славянск Донецкой области баллистической ракетой «Искандер М». В результате теракта в городе зафиксировали существенные разрушения гражданской инфраструктуры.

Целью российских террористов стал детский сад, керамический цех и многоэтажные дома. Об этом сообщили в Славянской городской военной администрации.

По информации начальника Славянской военной администрации Вадима Ляха, вражеская ракета попала в керамический цех, но из-за ударной волны были повреждены жилые многоэтажные дома. В квартирах выбило окна, но, к счастью, обошлось без жертв.

В Донецкой областной военной администрации уточнили, что в результате ракетного удара по Славянску было разрушено промышленное здание, повреждены 4 многоэтажки, детский сад и инфраструктурный объект.