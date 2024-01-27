ГУР уничтожило всю IT-инфраструктуру компании, работавшей на российскую оборонку 27.01.2024, 12:40

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Украинские хакеры нанесли мощный удар по РФ.

Киберспециалисты ГУР нанесли очередной мощный удар по Российской Федерации.

Они уничтожили ІТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных российской компании IPL Consulting.

Эта компания специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.

Подробности были обнародованы в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует об очередной успешной кибератаке в России ― уничтожена вся ІТ-инфраструктура компании IPL Consulting, которая специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности», – говорится в сообщении.

В военной разведке Украины отметили, что российская компания, атакованная украинскими хакерами, специализировалась на внедрении информационных систем в учреждениях РФ, занимающихся проектированием, производством автомобильных и авиационных компонентов, тяжелым машиностроением, производством оборудования и приборов. В частности, речь идет об учреждениях, работавших на российскую оборонку.

«Разрушительную атаку против IPL Consulting осуществили специалисты ГУР, которые проникли во внутреннюю сеть компании и уничтожили всю ее ІТ-инфраструктуру размером более 60 терабайт, десятки серверов и баз данных. Стоимость утраченного Россией цифрового массива данных подсчитывается», – отметили в ГУР.

Впрочем, какими бы ни были потери государства-агрессора в результате атаки в финансовом эквиваленте, они для врага будут крайне болезненными, убеждены в военной разведке. Ведь в условиях санкционного давления исправлять нанесенный ущерб россиянам будет сложно. А последствия атаки ощутят на себе десятки российских компаний, работающих на оборонку РФ.