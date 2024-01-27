«Придется напомнить Соловьеву один простейший факт» 2 Александр Роднянский

27.01.2024, 12:41

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Пропагандист внезапно забыл о своих же словах.

Прочитал недавно, что Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО пытают… передачами Соловьева. Включают на полную громкость в камере и Стрелков наслаждается.

А тут Владимир Соловьев решил высказать строгую претензию и мне:

«Россия напала на Украину, заламывают руки… Хоть одна из этих с…р мерзких, вот эти п…сы духа — от Гельмана до Собчак — сказали кто убил людей в Донецке? Интересно, а Роднянский высказал свои соболезнования семьям погибших? У него, наверное, такая логика: если бы Россия не начала 24 февраля 2022, то ничего бы не было. То есть он забыл, что восемь лет до этого убивали жителей Донецка и ему на это было на…ть».

Обычно оставляю подобные слова без внимания. Но сейчас отвечу.

Я всегда говорил и могу повторить — мне мучительно жаль любого невинного человека, чью жизнь уносит война. Вне зависимости от его происхождения и гражданства.

Убитого в мирных украинских городах, в оккупированном Донецке, в российском Белгороде. Ребенка, погибшего в Газе или в израильском кибуце. Это трагедии, которые нельзя ничем оправдать.

Но ответственность за эти трагедии, за все смерти невинных всегда несет АГРЕССОР. Тот, кто начал кровавую войну.

Придется напомнить Владимиру Соловьеву простейший факт, который он и сам, поверьте, знает не хуже меня.

До 2014 года на Донбасе вообще не гибли люди. До того момента, как вышеупомянутый российский офицер Стрелков не захватил Славянск, а на Донбассе не появились банды пророссийских сепаратистов, управляемые хорошо знакомыми Владимиру людьми, а за ними — и «ихтамнеты» в российской военной форме.

Донецк до этого был одним из самых процветающих городов бывшего СССР, принимал игры чемпионата Европы по футболу и проводил концерты мировых звезд.

Напомню Владимиру и его собственные слова: «Никакой войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акции, является преступником, притом я не могу себе представить какого размера».

Это дословная цитата. Прежде, чем называть «с…ми» и «п…ми духа» других, лучше выдохнуть и вспомнить разнообразие своих собственных высказываний и поступков.

Александр Роднянский, «Телеграм»