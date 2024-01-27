В центре Минска сдается очень странная квартира 8 27.01.2024, 13:40

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Интерьер шокирует самое смелое воображение.

На доске объявлений о сдаче недвижимости в Минске есть уникальное предложение. Сдается однокомнатная квартира с двумя туалетами. Причем один унитаз находится прямо на кухне, рядом с плитой, а другой — в шкафу, пишет Blizko.by.

Квартира расположена недалеко от площади Победы по адресу улица Платонова, 3. Такой адрес указан текстом и этот же дом помечен на карте. Тем не менее, точно известно, что это не жилой дом, а здание хозяйственного либо производственного назначения.

Также указано, что это кирпичный 5-этажный дом, но в том районе таких нет вовсе. Ближайшая жилая кирпичная пятиэтажка на Платонова — это дома 31 и 33 ближе к улице Гикало. Так что адрес в объявлении указан неверный.

Однушка на третьем этаже общей площадью 33,6 квадратного метра имеет жилую площадь 18,9 кв.м. и кухню площадью 6 кв.м.

Впрочем, тут вопрос, что считать кухней: то помещение, где стоит плита, а рядом с ней — утопленный в пол унитаз, или то помещение, где раковина и гриль-печь, а рядом — шкаф, через который открывается доступ к еще одному туалету.

Судя по снимкам, оба туалета оснащены довольно свежей сантехникой с современными подводками и, видимо, оба же используются. Санузел, как сказано в объявлении, раздельный.

В квартире очень много ковров, и даже балкон обшит коврами, в том числе ларь для хранения картошки.

Несмотря на то, что квартира находится на 3-м этаже, со стороны комнаты на окнах стоят решетки.

Отмечается, что в квартире выполнен косметический ремонт и есть Wi-Fi.

Квартиру охотно сдадут студентам, семейным парам, рабочим, жильцам с животными за 681 рубль в месяц (или примерно 215 долларов).