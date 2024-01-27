Киркоров напоролся

Киркоров напоролся10
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 27.01.2024, 12:57
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Может, испытав на своей шкуре, дойдет.
Мы, конечно, против травли, устроенной путинцами попсовикам. Как против любой травли кого бы то ни было за участие даже в самых дурацких частных вечеринках.
Но, честно говоря, «за что боролись, на то и напоролись».
Киркоров, который для демонстрации поддержки «СВО», по приказу властей отправился в июле 2022-го в крымский госпиталь к «доблестным воинам, подвиг которых просто бесценен в сегодняшний день» (после «Голой вечеринки» пропаганда раструбила, что, мол, «бойцы не приняли его извинений»).
Уроженка Закарпатья Милявская, которая в начале войны эвакуировала семью (мать, дочь, отчима) из осажденного Киева, но все время молчала о катастрофе 24 февраля, спокойно участвовала в телешоу на федеральных каналах. Как и прочие, уроженцы Украины или ее граждане, типа Таисии Повалий (поддержавшей вторжение Путина) или Ани Лорак (не осудившей его).
Киркоров и Лолита до проблем с концертами думали, что кого поддерживают? Может, испытав на своей шкуре, дойдет - не стоит это никаких денег и сделок с совестью.
Телеграм-канал «СерпомПо»