Украинские партизаны обнаружили скрытые системы ПВО в Москве

Украинские партизаны обнаружили скрытые системы ПВО в Москве3
- 27.01.2024, 13:06
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Что удалось выявить?
Российские военные разместили технику противовоздушной обороны возле метро Белокаменная в Богородском районе Москвы. Ранее эту территорию министерство обороны РФ отобрало в учебно-спортивной организации.
Сейчас военная часть ПВО РФ ограждена высоким забором, по всему периметру выставлена охрана. Разведку местности провели агенты партизанского движения «АТЕШ».
Соответствующие фото и видео были обнародованы 27 января в Telegram.
Партизаны выявили, что оккупанты установили там зенитные ракетные комплексы С-400 и различные радиолокационные станции.
Военная техника оккупантов в Москве
Воинская часть российской армии в столице РФ
«Из-за постоянной угрозы ударов по военным объектам Москвы, р*шисты вынуждены искать новые места для дислокации своих ПВО и РЛС.
Мы продолжаем поиск и разведку военных объектов по всей территории РФ. Это поможет нам планировать диверсии, а также информировать Силы обороны Украины», – отметили в «АТЕШ».