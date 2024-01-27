закрыть
27 января 2024, суббота, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская ДРГ жестоко расстреляла брата и сестру в Сумской области

5
  • 27.01.2024, 13:20
  • 8,638
Российская ДРГ жестоко расстреляла брата и сестру в Сумской области

Стали известны шокирующие подробности.

Утром 27 января российская ДРГ проникла на территорию Сумской области Украины. Военные преступники из РФ расстреляли брата и сестру, живших в селе рядом с украинско-российской границей.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Там призвали жителей 5-километровой приграничной зоны эвакуироваться, пообещав помощь «на каждом этапе».

«Сумщина. Сегодня утром вражеская разведывательно-диверсионная группа жестко и цинично расстреляла брата и сестру из Хотинской громады. Их дом находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной зоне. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», – отмечено в сообщении в официальном Telegram-канале Сумской ОВА.

Местные власти после очередного военного преступления российских оккупантов снова призвали жителей приграничья эвакуироваться из опасной зоны.

«В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь», – подчеркнул глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безумие ради безумия
Безумие ради безумия Ирина Халип
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ
Зачем Украина напоминает о своих исторических землях в РФ Владимир Фесенко
У Путина отпадет охота воевать
У Путина отпадет охота воевать Альфред Кох
Рвут сердце портреты похищенных
Рвут сердце портреты похищенных Наталья Радина