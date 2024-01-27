Российская ДРГ жестоко расстреляла брата и сестру в Сумской области 5 27.01.2024, 13:20

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Стали известны шокирующие подробности.

Утром 27 января российская ДРГ проникла на территорию Сумской области Украины. Военные преступники из РФ расстреляли брата и сестру, живших в селе рядом с украинско-российской границей.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Там призвали жителей 5-километровой приграничной зоны эвакуироваться, пообещав помощь «на каждом этапе».

«Сумщина. Сегодня утром вражеская разведывательно-диверсионная группа жестко и цинично расстреляла брата и сестру из Хотинской громады. Их дом находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной зоне. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», – отмечено в сообщении в официальном Telegram-канале Сумской ОВА.

Местные власти после очередного военного преступления российских оккупантов снова призвали жителей приграничья эвакуироваться из опасной зоны.

«В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь», – подчеркнул глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.