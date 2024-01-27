Андрей Санников: Беларусь можно быстро реформировать, Россия всегда будет катастрофой 3 27.01.2024, 13:44

2,732

Белорусский режим — угроза Европе.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в интервью испанскому изданию «Эль Мундо» рассказал о том, какую угрозу для Европы представляет режим Лукашенко и почему Беларусь можно быстро реформировать.

«Андрей Олегович Санников, родился в 1954 году в Минске, белорусский политик, кандидат на президентских выборах 2010 г. С 1995 по 1996 год был заместителем министра иностранных дел. Выступает за интеграцию страны в Евросоюз. Считает, что Европа должна более решительно поддержать Беларусь, чтобы остановить диктатора Александра Лукашенко», - отметил говоривший с политиком журналист «Эль Мундо» Ксавье Колас.

- Может ли Лукашенко представлять угрозу для Европы?

- Это уже угроза для Европы, я давно предупреждал об этом. И говорим мы даже не о правах человека и не о демократии, мы говорим об угрозе безопасности континента. России нужен был белорусский плацдарм для нападения на Киев, потому что главной целью была именно украинская столица, и я думаю, что она для Путина и остается таковой. Эта война готовилась давно в том числе и в Беларуси, начиная с 2009 года, когда на нашей территории стали проводить маневры «Запад». Это были самые массовые военные учения со времен Советского Союза. И первый сценарий, который был разыгран в ходе этих учений, включал (ядерный удар по Варшаве и танковый прорыв через Сувалкский коридор https://charter97.org/ru/news/2023/8/1/558055/), чтобы отделить стран Балтии от остальной Европы.

- Может ли Лукашенко отправить свои войска в Украину?

- Решения по таким вопросам принимает не Лукашенко, а Путин. Единственная причина, по которой Путин не принимает такого решения, — это белорусский народ. Они на самом деле боятся протестов, если белорусов отправят на убой в Украину. Режим Лукашенко ненавистен, он управляет страной только посредством насилия и репрессий. Да и в целом в Беларуси нет поддержки военных действий ни в какой форме. Слишком много у нас травм, связанных не только со Второй мировой войной, но и с Афганистаном, потому что первые подразделения, были отправлены в Афганистан в 1979 году из Беларуси. Советские власти все держали в тайне, но в Беларусь из Афганистана стали поступать гробы: их хоронили тайком, но мы-то знали, что происходит.

- Как вы думаете, что будет с Лукашенко, если Путин заставит его вступить в войну на Украине?

- Он уже подставил Беларусь под удар. На нашей территории находятся войска агрессора, была база «вагнеровцев». Таким образом, территория Беларуси стала вероятной мишенью для украинских вооруженных сил. Если будет военное вторжение с нашей территории, думаю, украинцы будут наносить удары по российским частям и соответствующим белорусским объектам.

- В чем основные различия между режимами Путина и Лукашенко?

- Наши страны разные. Они хотят быть выше всех, не имея для этого никаких оснований, править миром, преимущественно посредством насилия. Им не интересно развиваться и модернизироваться, все их могущество заключается в больших запасах нефти и газа. Режим Лукашенко идет на все, чтобы остаться у власти. Путин, на самом деле, его ученик.Он ведь пришел к власти после Лукашенко, когда того уже называли диктатором, и стал использовать те же методы. В России появились избирательные приговоры для лидеров оппозиции, стала распространятся практика пыток и угроз. Это была абсолютная копия того, что делал и делает Лукашенко. Но режимы разные: режим Лукашенко более персоналистский, все вертится вокруг него. В случае с Путиным там существуют разные группы влияния.

- Как вы представляете Россию после Путина и как вы представляете Беларусь после Лукашенко?

- Россия – это катастрофа и будет таковой еще 100 лет, если не больше, даже после Путина. Беларусь достаточно легко управляема. Лукашенко продемонстрировал эту управляемость с негативной точки зрения, а мы покажем, что управляемость будет существенным положительным фактором при проведении реформ. Мы умеем соблюдать законы, даже на красный свет останавливаемся, когда протестуем.