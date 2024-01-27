США одобрили продажу Турции самолетов F-16 4 27.01.2024, 13:48

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После того, как Анкара ратифицировала вступление Швеции в НАТО.

Администрация президента США одобрила продажу Анкаре истребителей F-16 после ратификации турецким правительством вступления Швеции в НАТО, сообщило ABC News в субботу, 27 января.

Госдеп сообщил Конгрессу о своем одобрении продажи Турции самолетов на сумму $23 миллиарда, а также продажи Греции современных истребителей F-35 на сумму $8,6 миллиарда. Анкаре пообещали предоставить 40 новых F-16 и оборудование для модернизации 79 самолетов, которые уже есть.

Этот шаг был сделан всего через несколько часов после того, как Турция передала свою ратификационную грамоту о вступлении Швеции в НАТО Вашингтону, а несколько ключевых членов Конгресса сняли свои возражения.

25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил закон о ратификации членства Стокгольма в Североатлантическом альянсе, который турецкий парламент одобрил двумя днями ранее.

Анкара несколько месяцев медлила с одобрением заявки Швеции на вступление, требуя от страны действий для борьбы со сторонниками групп, которые в Турции считают террористическими, в частности Рабочей партии Курдистана. Швеция ужесточила законы по борьбе с терроризмом и сняла ограничения на экспорт оружия в Турцию.

Теперь Венгрия осталась единственной страной, которая еще не одобрила вступление Швеции в НАТО.

В мае 2022 года Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины.

4 апреля 2023-го Финляндия официально присоединилась к НАТО, став 31-й страной-членом Североатлантического Альянса.