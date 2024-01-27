Зачем нужно втирать соду в ногти? 27.01.2024, 13:55

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Раскрыт секрет необычной пользы такого «массажа».

Хрупкие, мягкие и тусклые ногти — распространенная проблема. Многие ищут решение в салонах красоты, но есть и другие способы справится с неприятностями. Например, использовать обычную пищевую соду, пишет telegraf.news.

Чем полезна пищевая сода для ногтей

Массаж с пищевой содой — это решение специально для людей, которые хотели бы укрепить свои ногти. Хрупкая ногтевая пластина — распространенная проблема для тех, кто регулярно ходит на гибридный маникюр.

Те, кто пользуется подобными услугами, также часто жалуются на появление ямок и бугорков на пластине. Легкий массаж с пищевой содой и еще одним ингредиентом отполирует и разгладит ногти, сделает их более крепкими и красивыми.

Преимущества массажа с пищевой содой подчеркнула, в частности, Джули Кандалек, креативный директор студии нэйл-арта Paintbox в Нью-Йорке. Она посоветовала втирать приготовленную смесь в ногти, чтобы разгладить и отшелушить пластину.

Как приготовить смесь для массажа?

Ничего сложного в этой процедуре нет. Возьмите 2 столовые ложки пищевой соды и 1 чайную ложку перекиси водорода (можно заменить обычной водой). Ингредиенты нужно смешать и нанести на вату, а затем интенсивно массировать ногтевую пластину. Массаж должен длиться несколько минут. Вот и все!

Содовый массаж также отлично подходит в качестве скраба для кутикулы. Пищевая сода в сочетании с водой эффективно удаляет омертвевшие клетки кожи, облегчая отодвигание кутикулы. После этого ваши ногти будут выглядеть гораздо лучше.

Стоит отметить, что массаж с пищевой содой отлично действует не только на ногти рук. Его можно с успехом делать и на ногах, подтягивая кожу ступней, ведь она часто бывает утолщенной и грубо.

Содовый массаж позволит добиться мягких и красивых стоп без мозолей. Кроме того, ногти на ногах будут выровнены и готовы к покраске.