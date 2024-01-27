Нацбанк увидел «призрак» девальвации и скачка цен в Беларуси 3 27.01.2024, 14:05

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С чем это связано?

В Нацбанке видят девальвационные и инфляционные риски для белорусской экономики. Об этом говорится в докладе первого заместителя председателя правления регулятора Сергея Колечица. По его мнению, в экономике образовался дисбаланс — из-за «лишних» денег, которые появились из-за спроса населения и бизнеса на кредиты.

Рассказывая о том, как Нацбанк обеспечивал ценовую стабильность в 2023 году, а также о планах на 2024-й, Сергей Калечиц сообщил о рисках, которые существуют для сбалансированности экономики. Основной из них — рост денежного предложения на рынке, в первую очередь — из-за повышенного спроса населения и бизнеса на кредиты.

«За 2023 год прирост средней широкой денежной массы составил 28,1%, в том числе прирост средней рублевой денежной массы — 35,4%, — отметил Сергей Калечиц. Фактическая динамика показателей денежного предложения существенно опередила прирост ключевых макроэкономических показателей в реальном выражении. Сохранение на протяжении длительного времени подобного отклонения, как показывает практика, неизбежно приводит к накоплению макроэкономических дисбалансов».

Представитель Нацбанка пояснил, какими проблемами грозит такая ситуация.

«В будущем они могут проявиться через усиление давления на валютный рынок и курс белорусского рубля, повышенный спрос на потребительском рынке, раскручивание инфляционно-девальвационной спирали, ухудшение показателей устойчивости банковского сектора», — отметил Сергей Калечиц.

По данным Нацбанка, за 2023 год общая сумма наличных денег в обороте увеличилась до 9 млрд 474,6 млн рублей. Это на 2 млрд 581 млн рублей больше, чем годом ранее.

Широкая денежная масса за 2023 год также заметно выросла — до 75 млрд 668,5 млн рублей. Это на 14 млрд 429,5 млн рублей больше, чем годом ранее. Речь о средствах населения и предприятий на счетах в банках, а также наличных деньгах в обращении.