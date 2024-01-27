Гиркин бы рассказал Телеграм-канал «Русский декаданс»

27.01.2024, 14:26

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Вероятно, потому и «закрыли».

К сбитому лайнеру Ил-76 все еще остается множество вопросов. Несмотря на то, что Путин потребовал максимально обнародовать результаты экспертизы, едва ли там окажется хотя бы намек на причастность российской стороны к случившемуся. На месте крушения лайнера и так уже нашли «азовцев», а Киев обвинили «в геноциде собственного народа».

Если бы многострадальный Игорь Стрелков-Гиркин оставался на свободе, то в расследовании этого дела мы преуспели бы быстрее — он бы первым рассказал в «ВК», кто сбил самолет. Вероятно, его потому и посадили, чтобы не спойлерил.

Телеграм-канал «Русский декаданс»