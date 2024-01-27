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Россия вербует молодежь Беларуси из-за нехватки офицеров младшего звена

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  • 27.01.2024, 14:28
  • 1,398
Россия вербует молодежь Беларуси из-за нехватки офицеров младшего звена

Для этого в райцентрах проводят так называемые «дни открытых дверей».

В российской армии из-за значительных потерь фиксируется нехватка офицеров младшего звена.

Чтобы как-то исправить ситуацию, россияне начали вербовать молодежь Беларуси на обучение в военных учебных заведениях.

«В результате больших потерь в войне против Украины в российских оккупационных войсках возник значительный дефицит офицеров младшего звена. Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности, белорусов», - сообщает украинский Центр национального сопротивления.

Как добавляется, представители Вооруженных сил Российской Федерации даже проводят так называемые дни открытых дверей в районных центрах Беларуси. На этих мероприятиях они предлагают молодежи учиться на офицеров в российских военных высших учебных заведениях.

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