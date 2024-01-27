ВСУ разбили танковую колонну россиян во время мощного штурма под Авдеевкой 27.01.2024, 14:37

Танки уничтожены, пехота спасалась бегством.

В Авдеевке Донецкой области российские оккупанты продолжают совершать пешие штурмы, а также атакуют ВСУ с использованием техники.

На этот раз в сети продемонстрировали работу украинских артиллеристов, мощно отразивших танковый прорыв врага под Авдеевкой.

По оккупантам отработали воины легендарного БУАРа 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Соответствующее видео было выложено в Telegram-канале бригады.

Украинские защитники отмечают, что враг продолжает атаковать по всем направлениям и по всей линии столкновения.

Однако ВСУ дают оккупантам мощный отпор.

В этот раз украинским защитникам удалось уничтожить танки и пехоту оккупационных войск. Бойцы ВСУ сожгли несколько единиц вражеской бронетехники. Пехоте и экипажу танка, которым удалось выжить, пришлось спасаться бегством.

«Прилагаем все возможные усилия, чтобы держать наш город», – говорится в сообщении.