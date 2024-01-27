Белорусы установили антирекорд по потреблению водки 27.01.2024, 14:48

Вкусы белорусов радикально меняются.

В 2023 году продажи алкоголя в розничном товарообороте нашей страны составили всего 8%. При этом реализация алкогольных напитков и пива сократилась на 2,4% в сравнении с 2022 годом. Об этом пишет Office Life со ссылкой на данные Белстата.

Статистика позволяет видеть, что вкусы белорусов радикально меняются. Так, продажи водки в натуральном выражении сократились на 6,9%, пива — на 1,3%, а их в этом объеме — до 7938,7 тыс. и 39740,5 тыс. дал. При этом доля водки в реализации алкоголя сократилась за год с 44,4 до 42,3%, а пива — выросла с 20,9 до 21,2%.

Продажи пива в стране опустились меньше 40 млн дал впервые после 2019 года, а реализация водки впервые за 10 лет составила менее 8 млн дал.

Заметно меньше интереса проявили белорусы к вину. Продажи виноградных вин снизились на 4,9%, а плодовых — на 4,6%.

В то же время реализация ликеров и ликеро-водочных изделий в натуральном выражении выросла на 9,9%, коньяка — на 6,1%, игристых вин — на 5,7%, а слабоалкогольных напитков — на 13,5%. При этом продажа игристых вин, включая шампанское, в прошлом году впервые за 5 лет превысила 2 млн дал.