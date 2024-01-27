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Лавров пробил новое дно

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 27.01.2024, 14:58
  • 7,358
Лавров пробил новое дно

Расчехлен очередной уровень гадливости российской власти.

Расчехлен новый уровень гадливости российской власти — теперь она портит жизнь неугодным артистам не только на территории РФ, но и за ее пределами.

В Тайланде группу «Би-2» отправили в Центр временного содержания иммиграционной полиции провинции Пхукет для последующей депортации.

Ранее на музыкантов настучали российские дипломаты, которые посоветовали местным властям внимательно проверить документы артистов, и выяснилось, что у тех нет разрешения на работу.

Максима Галкина пограничники не пустили на Бали и вовсе без законных на то причин (у артиста имелась рабочая виза для концерта в Индонезии), а «по запросу правительства РФ».

Рэперу Моргенштерну, который еще в 2021 году релоцировал в Дубай, сходили с рук эпатажные выходки и пьяные вечеринки, а вот после интервью Собчак Алишеру Валиеву (и не только ему) отказали во въезде в ОАЭ.

Дно «российской дипломатии» в очередной раз пробито, а артистом предстоит рассчитывать на публику исключительно в «недружественных странах».

Телеграм-канал «День опричника»

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