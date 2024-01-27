За решеткой в Беларуси находится 17 сотрудников «Белсата» 27.01.2024, 15:02

2,120

Директор телеканала раскрыла подробности.

Директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы назвала число заключенных журналистов издания.

«А мы в «Белсате» после 16 лет тяжелой работы только что получили продление своей «жизни» на месяц… И мы рады, что хотя бы на месяц», — написала у себя в «Фейсбуке» директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы.

Она отметила, что 80% сотрудников «Белсата» — эмигранты без финансовой подушки, а 17 сотрудников сидят в белорусских тюрьмах. И призвала польских политиков и коллег-журналистов не забывать, что «к востоку от нас, прямо за забором продолжается пожар, нападение бандитов и другого рода неприятности».

12 января новое руководство польского телевидения (TVP) лишило директорат «Белсата» финансовых полномочий. Директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы заявила об угрозе прекращения работы в течение месяца.

Тогда она отмечала, что лишение финансовых полномочий — это не увольнение, однако де-факто она не может вести хозяйственную деятельность канала. Сейчас же как минимум на месяц этот вопрос решился, сообщает телеканал.

Ситуация стала результатом смены руководства Польского телевидения. Кадровые перестановки инициировала новая власть, пришедшая после парламентских выборов. Был также уволен менеджмент Польского радио и Польского агентства печати.

В правительстве свои действия объясняют необходимостью «восстановить независимость, объективность и плюрализм в реализации общественной миссии» государственных СМИ. Президент Польши Анджей Дуда назвал кадровые перестановки незаконными.

Сейчас все эти государственные медиа юридически находятся в стадии ликвидации из-за того, что президент отклонил проект бюджета, который предусматривал для редакций 3 млрд злотых (в пересчете около 750 млн долларов). Такой статус необходим, чтобы деятельность СМИ продолжалась и была возможность провести реструктуризацию.