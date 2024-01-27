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Мать русского оккупанта шокировала реакцией на его звонок из плена

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  • 27.01.2024, 15:07
  • 10,940
Мать русского оккупанта шокировала реакцией на его звонок из плена

Женщина с безумным взглядом начала говорить на неожиданные темы.

Мать пленного российского оккупанта удивила реакциями во время видеообщения с ним.

Как сообщил украинский журналист Владимир Золкин, его коллега Дмитрий вместе с оккупантом по имени Иван позвонили в Россию матери последнего.

Женщина с безумным взглядом начала говорить о Боге и его чудесах.

«Дмитрий, вы верите в Бога?... Ванечка, ты открыл свое сердце для Бога, ты видишь теперь, что он есть?», - заявила россиянка.

И оккупант, и журналист удивились, почему женщина, впервые увидев живого сына, решила поговорить о Боге, забыв о более актуальных темах.

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