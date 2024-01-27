Боец ВСУ рассказал о разговоре с сестрой из Беларуси, когда танки РФ шли на Киев 6 27.01.2024, 15:25

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Известный актер с первых дней вторжения встал на защиту Украины.

Актер театра и кино Александр Печерица, с первых дней полномасштабного вторжения вставший на защиту Украины, имеет пророссийскую сестру в Беларуси, которая просила родственника «не лезть». Она вместе с мужем отговаривали героя оказывать сопротивление врагам, даже несмотря на просьбу прислушиваться.

Родные в Беларуси считали, что Печерица не понимает, зачем российская армия терроризирует украинцев. Об этом воин рассказал в интервью ТСН.

В первые дни полномасштабного вторжения, когда весь народ объединился, чтобы без поддержки из-за границы выстоять против россиян, а среди добровольцев оказался известный актер, сестра звезды решила позвонить ему.

«Несколько дней я уже служил, и мне звонит моя двоюродная сестра. Она живет в Беларуси. Говорит, чтобы я не лез туда, потому что там и без тебя разберутся, что там вам голову задурили, вы ничего не понимаете. А я говорю: «Сестричка, эй, ну поверь мне. Мне отсюда виднее. На нас напала чужая армия, которая не пришла «защищать Донбасс». Они под Киевом. Падают на нас ракеты, стреляют танки, у нас на Оболони уже БТРы ездят». И вот я это ей объяснял, а ее муж забрал трубку и тоже так матами сказал: "Вы там все е…тые и прекратите смотреть телевизор», – с грустью в голосе рассказал артист.

Он родных не послушал и бросил трубку. Александр Печерица считает, что сестре с мужем нечего объяснять, если они не захотели сразу слушать родного человека, а поверили пропаганде.

С тех пор сестра напоминает украинцу о себе только по христианским праздникам, посылая ему поздравления в мессенджерах.