«Могут развернуться против Кремля»: у Путина возникла настоящая проблема 27.01.2024, 15:35

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Режим в России очень «рыхлый».

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков прокомментировал «24 Каналу» протесты российских женщин. По его словам, это «свои» люди, на которых Кремль еще недавно опирался.

«Для режима сложно воевать со «своими», потому что он достаточно гнилой и рыхлый внутри– не такой сильный, как кажется», – отметил Гудков.

Слабость Кремля ярко продемонстрировал бунт вагнеровцев, которые едва не свергли путинский режим. Но дело в том, что Евгений Пригожин не ставил себе такой цели – если бы поставил, то достиг бы.

Путинский режим научился подавлять мирные протесты политически активных граждан, неспособных бороться вооруженно. В то же время мобилизованные россияне могут.

«Мобилизированные мужчины этих женщин – матерей, жен – с оружием. Если что-то не то, не знаю, как там будут обстоять дела. Поэтому для власти это большая проблема», – подчеркнул Гудков.

К слову, во время протестов в Башкортостане женщины призвали своих земляков вернуться домой «для защиты своей земли и народа».