Налоговики подали в суд на белоруса, который заработал на «модной» валюте 27.01.2024, 15:40

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Мужчину оштрафовали, но он все равно оказался в выигрыше.

Могилевчанин торговал криптовалютой. Налоговая его вычислила и через суд заставила внести подоходный. Но мужчине повезло — заплатить в итоге пришлось меньше, чем размер налога. Решение суда опубликовано в банке судебных постановлений.

В конце прошлого года в суде Могилева рассмотрели административное дело по заявлению налоговиков. Они пожаловались на местного жителя, который на протяжении 2023 года перепродавал криптовалюты без специального на то разрешения. Мужчина принял участие в 144 сделках по покупке и продаже токенов и заработал на этом чуть более 29 тысяч рублей. Суть его деятельности была в покупке криптовалюты и последующей ее перепродаже по более высокому курсу.

Мужчина признал, что занялся этим, чтобы иметь дополнительный доход. По его словам, он не знал о запрете такой деятельности без разрешения по специальному декрету Лукашенко. К моменту начала судебных разборок свою активность он уже свернул.

Суд признал, что мужчина вел незарегистрированную предпринимательскую деятельность. Наказание предусматривает наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин (на тот момент от 740 до 1 850 рублей) с возможной конфискацией до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности.

Судья учел, что могилевчанин признался в правонарушении, раньше не привлекался за такие нарушения закона, а также имеет несовершеннолетнего ребенка. В учетом этих обстоятельств нарушителя оштрафовали на 20 базовых величин (740 рублей) с конфискацией 5% дохода (1 452,06 рубля). Всего — порядка 2192 рублей.

Заниматься такой деятельностью, не будучи резидентом ПВТ, в Беларуси запрещено. Но если предположить, что мужчина делал бы это легально и должен был бы заплатить подоходный налог как физлицо (13% от дохода), то выплаты налоговым органам составили бы 3 775,33 рубля — более честь на полторы тысячи рублей больше, чем он вынужден заплатить по решению суд. Но нужно учитывать, что суд решил наказать мужчину по нижней планке.