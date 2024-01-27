Доиграется ли Орбан? 1 Anti-Colorados, Defence-Line

27.01.2024, 15:42

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Ждать осталось недолго.

На следующей неделе состоится голосование по поводу выделения Украине 50 миллиардов евро военной помощи, и чем ближе этот момент, тем острее становится «проблема Орбана». И на самом деле, эта проблема намного шире, чем все то, что касается войны в Украине. Это всего лишь один из вопросов, которые Орбан торпедирует в ЕС, и только недавно мы писали о том, что, возможно, неожиданно для себя Орбан остался единственным препятствием вступления Швеции в НАТО.

Сегодня об этом уже можно говорить как о свершившемся факте, поскольку из Анкары пришло сообщение о том, что президент Турции подписал ратифицированный парламентом акт о принятии Швеции в НАТО. Как и ожидалось, он не стал тянуть и теперь документ вступил в силу. Как только об этом стало известно, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон тут же написал в Твиттер «Приветствую одобрение Турцией ратификации вступления Швеции в НАТО. Таким образом, была достигнута ключевая веха на пути Швеции к членству в НАТО».

И теперь получается, что Турция, которая имела формальный и в целом – надуманный повод тормозить вступление Швеции в НАТО, уже дала свое согласие, а Венгрия, которая вообще не имела никаких оснований высказывать свое «фе» Швеции, осталась в одиночестве, чем показала свое истинное лицо и такие же истинные мотивы. Орбан понял, что мягкая и сонная Европа не имеет иммунитета против политических рэкетиров и занял эту нишу всей своей обрюзгшей тушей.

Это у нас может создаться впечатление, что его «принципиальность» возникла после вторжения Путина в Украину, но на самом деле, он уже достаточно давно практикует рэкет в отношениях с ЕС и пока его ничего не заставило пересмотреть эту тактику. Блокируя принятия важных и болезненных для ЕС решений, Орбан выбивает себе различные преференции не только материального характера. Венгрия имеет массу пенальти от ЕС за отход от либеральных принципов ЕС и даже за свертывание демократических институтов.

Например, Будапешт уже неоднократно получал предупреждения о недопустимости ликвидации независимости судебной ветви власти, за ущемление свободы прессы и другие недопустимые вещи, например – ущемление сексуальных меньшинств и целого ряда других шагов, которые инициирует сам Орбан. При этом, если тебе действительно душно от принципов ЕС – выходи из Союза, тебя там никто не держит, но Венгрия от ЕС получает намного больше, чем отдает, и потому паразитирование на Союзе приносит существенную и легальную материальную пользу. Поэтому Орбан решил действовать так, как действует Путин, он требует, чтобы все признавали его права, но даже не собирается исполнять взятые на себя при в хождении в ЕС обязанности.

И вот именно позиция Орбана по Швеции четко показала то, как он действует, и главное, как он собирается действовать впредь. Он будет рэкетировать и паразитировать до тех пор, пока ему это будут позволять. И похоже на то, что потихоньку ЕС начинает созревать до понимания того, что плодить паразитов – не лучшее занятие.

В общем, по целому ряду каналов Орбану пошли сигналы о том, что если он опять будет валять дурака на голосовании о помощи Украине, уже есть общее мнение о том, что пора к Венгрии применить статью 7 Устава ЕС и лишить Венгрию права голоса. Эта мера еще не применялась и потому сам факт ее применения вызывает некоторые опасения у стран, которые тоже имеют предупреждения от ЕС, но именно отвратительная и уже откровенно хамская манера ведения дел в ЕС, которую демонстрирует Орбан, достала всех, в первую очередь, Германию и даже Францию, которые являются основными странами, формирующими бюджет ЕС. И как говорят высокие чиновники в ЕС, Орбан как никогда близок к тому, чтобы войти в историю как первый, кто получил такое взыскание от Евросоюза.

В общем, как оно там будет – увидим на следующей недели. Ждать осталось недолго.

Anti-Colorados, Defence-Line