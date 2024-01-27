Страны Балтии ужесточили таможенный контроль для белорусов 2 27.01.2024, 15:49

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Что изменилось?

Таможенные ведомства Литвы, Латвии и Эстонии подписали декларацию о единых подходах по таможенному контролю за товарами, следующими в Беларусь и Россию. Такое решение там приняли из-за желания контролировать подсанкционные товары.

В сообщении таможенных служб говорится, что контроль решили усилить за товарами, которые вывозятся или следуют транзитом в России или Беларусь и на которые введены запреты и ограничения странами ЕС.

Таможенные органы балтийских стран решили требовать от перевозчиков документ или информацию в виде декларации производителя, выданной производителем экспортируемого или реэкспортируемого товара, сообщило издание Delfi.

Таможни балтийских стран также решили ужесточить условия оформления экспортных (реэкспортных/транзитных) процедур при экспорте (реэкспорте) товаров.