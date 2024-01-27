«В Крынках и Авдеевке проверяется новая тактика Залужного» 27.01.2024, 15:51

5,018

Она оказалась достаточно эффективной.

Новая тактика Сил обороны Украины заключается в том, чтобы наносить врагу максимальные потери, сохраняя при этом жизни своих солдат.

Именно она сейчас реализуется в боях за Крынки (правобережье Херсонской области) и за Авдеевку (Донбасс).

Об этом в своем блоге в YouTube рассказал российский историк, военный аналитик Дмитрий Чернышевский.

«Генерал Залужный уже сказал, в чем новая стратегия Украины - нанесение максимальных потерь России при максимальном сохранении своих солдат… Я увидел первые наметки новой тактики ВСУ в сражениях за Авдеевку и у Крынок. Они там одинаковые по рисунку боя: россияне прут, а украинцы их молотят. В одном случае, (молотят - ред.) массированным артиллерийско-минометным огнем с возвышенного правого берега Днепра, а в другом - опираясь на своих, опять-таки, возвышенные укрепленные позиции, которые позволяют очень прицельно лупить по наступающим мясным волнам российской армии», - рассказал Чернышевский.

Тактика оказалась настолько эффективной, что в Авдеевке соотношение потерь составило 1:10.

Это уже признали кремлевские Z-военкоры.

Со слов историка, прорыв россиян в Авдеевку продемонстрировал, что украинцы работают в рамках именно новой тактики. Они не стали, как с Бахмутом, ввязываться в лобовые городские бои, где потери составляют 1:1. Вместо этого применяется смекалка и маневренные операции.

«И вот мы получаем первые сведения, что россияне ворвались в Авдеевку… Я напрягся, думал, ну вот началось, опять как в Бахмуте. И вдруг… идет информация о контратаках украинских, более подготовленных, которые срезали практически вклинение российских войск… Там российский десант, который прорвался, он «на соплях» висит… По сути, их отрезали уже. Если их там добьют, это будет крупнейшая неудача российских войск… Это будет психологически очень мощный удар.

Украинская армия не стала заниматься вот этим тяни-толкай, мясорубкой с огромными потерями. Они пытаются навязать ворвавшейся группе российских разведчиков маневренный бой: отрезать, обойти, стиснуть, взять в клещи и т.д. (...) Это первый сигнал, что стратегия генерала Залужного, похоже, до тактического уровня доведена. И, похоже, украинская армия не собирается умирать в развалинах Авдеевки, а пытается рискованно тактическим маневренным боем выбить прорыв, восстановить ситуацию и вновь вернуться к положению, когда российские штурмы будут захлебываться в крови», - рассказал российский историк.

Авдеевку, заверил он, украинцы будут стараться держать максимально долго. Во-первых, это сковывает большие силы противника. Во-вторых, дает украинцам время для строительства линий обороны.

«То же самое касается Крынок… Там 300 человек (украинских солдат - ред..) сковывают три бригады (ВС РФ - ред.), а по этим бригадам сверху с правого берега все время «гвоздит» украинская артиллерия. Это же прекрасно… И пока это будет, будут держать Крынки», - констатировал Чернышевский.