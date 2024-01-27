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Фильм об Андрее Санникове показали в немецком Лейпциге

  • 27.01.2024, 15:58
Фильм об Андрее Санникове показали в немецком Лейпциге
Андрей Санников

Следующий — Аугсбург.

Документальный фильм о Беларуси «This Kind Of Hope», главным героем которого является лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, показали в немецком Лейпциге.

Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси сообщил в «Фейсбуке».

«Спасибо, Лейпциг, за интерес к фильму и Беларуси! Двигаемся дальше. Следующая остановка — Аугсбург», — написал Андрей Санников.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» также опубликовал график показа фильма в кинотеатрах семи городов Германии:

25 января — Лейпциг, кинотеатр Passage Kinos

27 января — Аугсбург, кинотеатр Thalia

28 января — Кёльн, кинотеатр Filmhaus

29 января — Дюссельдорф, кинотеатр Metropol

30 января — Нюрнберг, кинотеатр Casablanca

31 января — Мюнхен, кинотеатр Monopol

1 февраля — Берлин, кинотеатр Kino Krokodil

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