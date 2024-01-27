Фильм об Андрее Санникове показали в немецком Лейпциге
- 27.01.2024, 15:58
Следующий — Аугсбург.
Документальный фильм о Беларуси «This Kind Of Hope», главным героем которого является лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, показали в немецком Лейпциге.
Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси сообщил в «Фейсбуке».
«Спасибо, Лейпциг, за интерес к фильму и Беларуси! Двигаемся дальше. Следующая остановка — Аугсбург», — написал Андрей Санников.
Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» также опубликовал график показа фильма в кинотеатрах семи городов Германии:
25 января — Лейпциг, кинотеатр Passage Kinos
27 января — Аугсбург, кинотеатр Thalia
28 января — Кёльн, кинотеатр Filmhaus
29 января — Дюссельдорф, кинотеатр Metropol
30 января — Нюрнберг, кинотеатр Casablanca
31 января — Мюнхен, кинотеатр Monopol
1 февраля — Берлин, кинотеатр Kino Krokodil