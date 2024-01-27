Белорусы установили рекорд по покупке шампанского 6 27.01.2024, 16:55

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Может, запасаются для чего-то?

Office Life со ссылкой на данные Белстата опубликовал статистику за 2023 год по количеству реализованного в нашей стране алкоголя. Судя по цифрам, белорусы не только сократили количество выпиваемого, но и поменяли предпочтение в напитках.

Напомним, еще в 2014 году эксперты ВОЗ опубликовали «Глобальный доклад о положении в области алкоголя и здоровья», согласно которому Беларусь оказалась в первых строчках рейтинuа как самая пьющая нация. С тех пор многое изменилось. И не только благодаря новому походу в подсчетах.

Согласно данным Office Life пить белорусы стали действительно меньше.

В целом за 2023 год реализация алкогольных напитков и пива сократилась на 2,4%. Так, продажи водки в натуральном выражении в стране уменьшились на 6,9% и впервые за 10 лет составила менее 8 млн дал.

Продажи пива в стране опустились меньше 40 млн дал — впервые после 2019 года — и сократились на 1,6%.

Снизился и интерес белорусов к вину. Продажи виноградных вин уменьшились на 4,9%, а плодовых — на 4,6%.

Так что же тогда стали пить белорусы? Согласно статистики, реализация ликеров и ликеро-водочных изделий в натуральном выражении выросла на 9,9%, коньяка — на 6,1%, игристых вин — на 5,7%, а слабоалкогольных напитков — на 13,5%. При этом продажа игристых вин, включая шампанское, в прошлом году впервые за 5 лет превысила 2 млн дал, отмечает Зеркало.

Чем вызван такой интерес белорусов к игристым напиткам, сказать сложно. Прямо скажем, ситуация в стране явно не располагает к бурным отмечаниям с реками шампанского. Хотя, возможно, запасливые белорусы граждане просто купили его впрок. И оно (вместе с белорусами) терпеливо ждет своего времени до чего-то очень важного.