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На российском ТВ забыли про «нацистов в Украине»

  • Александр Невзоров
  • 27.01.2024, 17:27
  • 2,224
На российском ТВ забыли про «нацистов в Украине»

Появился другой враг.

На российском ТВ забыли про «нацистов в Украине». Означен истинный виновник и настоящий враг. Разумеется, это евреи. Это они опутали Украину своими пейсами и учинили там русофобию.

Уход в пещерный, но глобальный антисемитизм был неизбежен. Тот во все века был важной частью российской державной идеологии.

Сегодня он всплыл в новой силе и с новым звучанием. И он очень нравится россиянам, народная поэзия которых всегда «знала», что «если в кране нет воды – значит, выпили евреи».

Вероятно, русский антисемитизм окрылила и массовость антиеврейских манифестаций, и то, что Израиль так глупо проиграл информационную войну.

Теперь на российских федеральных каналах никто уже не стесняется заявлять о «еврейской камарилье», которая захватила Украину и является главной виновницей всех трагедий.

Александр Невзоров, Telegram

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