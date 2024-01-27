«Режим Лукашенко был шокирован» 27.01.2024, 17:29

2,300

НАТО начинает говорить с диктатором на языке силы.

Страны НАТО начали крупнейшие учения со времен «холодной войны». Маневры проводятся и возле границы с Беларусью. Примечательно, что Лукашенко собрал генералов и назвал границу с Польшей и странами Балтии «еще более опасной, чем с Украиной».

Почему Лукашенко так разволновался? Об этом сайт Charter97.org поговорил с главой украинской общественной организации «Західний інформаційний фронт», соучредителем Белорусского информационного центра во Львове Юрием Кмитем:

— Это не Лукашенко разволновался, он транслирует задания Путина. А Путин машет Европе и НАТО пальчиком, что вот, вы смотрите, мы готовы ударить, если вы не прекратите и дальше помогать Украине. На самом деле у него нет военных возможностей атаковать страны Балтии или Польшу. Это практически невозможно, потому что Путин фактически с Украиной не может ничего сделать. Сейчас мы видим позиционную войну, с обеих сторон потери, но никакого большого продвижения нет. А то продвижение, которое есть со стороны России, дается большой ценой — 100 метров за 1000 человеческих жизней. Это сумасшедшие потери, сейчас фактически происходит убийственная война для российской армии.

Чтобы объяснить все, что происходит сейчас в информационном поле вокруг стран Балтии, Польши и Беларуси, надо понять, что настал этап кульминации. Это момент демонстрации Путиным всех своих максимальных возможностей. Кроме удара ядерным оружием у него ничего не останется.

Почему это кульминационный момент? Потому что Путин задействовал все свои максимальные возможности: шантажа, прокси-войск, союзников. К этому я отношу атаку ХАМАСа на Израиль, это задумка Ирана и России, там российские деньги, иранское оружие. Естественно, Америка тут должна включиться, направить часть вооружения, которое предназначено для Украины, часть денег на Израиль. Возбужденная «Хезболла», которая только недавно из Москвы приехала, блокировка хуситами Красного моря — это тоже русская ответка для Байдена и НАТО. Снова НАТО должно напрягаться, стрелять ракетами по хуситам, защищать морские пути, снова отвлекаться от Украины.

В этой самой цепи КНДР снова запускает какую-то баллистическую ракету, идут ядерные угрозы. Это тоже звено кульминационного процесса. И в конце этой цепочки находится Александр Лукашенко и лидер Сербии Вучич. Путин как в кукольном театре дергает за ниточки, Лукашенко должен исполнить свою роль. А она заключается в следующем: если вы не отвернетесь от Украины, мы начнем «мочить» страны Балтии, мы начнем Польше угрожать.

Вы посмотрите, одновременно с этими угрозами было недавно заявление Медведева, что Польша вообще доиграется и потеряет свою государственность. К чему это вообще? Что, Польша ведет войну? Нет. Это угрозы, Путин действует как реальный бандит, у него просто такой поведенческий тип. Он бандюган, где не может физически кого-то уделать, пытается сделать это с помощью шантажа и страха.

Что в ответ? А в ответ на эту кульминацию НАТО организовывает маневры, учения на 80 тысяч войск. Альянс дает сигнал: «Нас хватит и по всему миру твои шалости закрывать, и страны Балтии защитить». Эти маневры — демонстрация готовности защитить страны Балтии и Польшу.

Кроме того, есть еще и информационная составляющая ответки для Путина. Недавно в издании BILD опубликована большая типа утечка, что Германия готовится к войне.

Параллельно по узким кругам запустились поиски информации о состоянии белорусской армии. Какие-то аналитики начали заниматься вопросом, а сколько выдержит белорусская армия после удара НАТО: 24 часа или 48.

Это активно муссируется в узких кругах, но это искусственно сделано, чтобы до белорусского режима немного что-то дошло. Изучается вопрос, успеет ли резервная российская армия где-то из-под Смоленска перебазироваться за 48 часов для «защиты» Беларуси, не успеет, когда туда зайдут танки НАТО и займут Беларусь. Это ответка НАТО, информационная, но умная, жесткая, на уровне Путина. Наконец-то в НАТО поняли, что с бандитом надо говорить по-бандитски, что он ничего кроме силы не понимает.

Так же и Лукашенко. После того, как Украина сделала два предупреждающих удара по аэродромам в Мачулищах и Зябровке, режим был шокирован, что такое возможно, после этого фактически атаки с территории Беларуси на Украину прекратились. Что Лукашенко, что Путин, кроме языка силы они ничего не понимают. Учения НАТО — это демонстрация языка силы.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram