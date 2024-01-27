Российский теннисист решил сменить гражданство

Российский теннисист решил сменить гражданство1
- 27.01.2024, 17:43
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И очень этим гордится.
Российский теннисист Александр Шевченко заявил, что будет выступать за Казахстан.
В своем аккаунте в Instagram Шевченко рассказал, что будет представлять Казахстан уже на следующей неделе.
«Со следующей недели я буду представлять на корте Казахстан. Я очень горд по этому поводу. Мне не терпится выйти на корт и постараться создать для себя и страны незабываемые моменты», — написал Шевченко.
Шевченко занимает 48 место в мировом рейтинге.